«Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, «Монако» запросил € 120 млн

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, предложив за него € 85 млн, утверждает The Guardian.
Манкунианцы уже давно следят за прогрессом юного дарования, и недавно они предприняли первую серьёзную попытку заполучить футболиста. Тем не менее монегаски запросили за форварда рекордные € 120 млн. Судя по всему, сделка не состоится. Французский клуб верит в Килиана и считает, что тот не только принесёт команде большую пользу в следующем сезоне, но и прибавит в цене. Руководство «Монако» хочет заработать на трансфере Мбаппе не менее € 150 млн в 2018 году.
Килиан предпочёл бы перейти в «Реал», однако «сливочные» пока не предпринимали попыток приобрести 18-летнего нападающего.