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Иванов: «Урал» хочет ещё раз сыграть в финале и выиграть Кубок, это реально

4 мая 2017, четверг. 19:15. Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что в финальном матче за Кубок России с «Локомотивом» екатеринбургской команды сыграть в свой футбол помешало волнение. При этом Иванов считает, что у «Урала» ещё будет шанс выиграть Кубок России. В финальном матче, прошедшем на стадионе «Фишт» в Сочи, «Локомотив» победил со счётом 2:0.

«Помешало волнение, сыграли в несвойственный нам футбол. Думаю, ребята перегорели. Плохо выходили из обороны, был высокий прессинг со стороны «Локомотива». В первую очередь связываю всё с волнением. Я сам ходил из стороны в сторону и ждал, когда всё начнётся. «Урал» впервые играл в финале Кубка, нам понравилось, но с нервами не справились. У нас не получилось показать тот красивый футбол, который мы хотели показать, но будем стараться. Думаю, это у нас не последний финал. Хотим ещё раз сыграть в финале и выиграть Кубок, это реально.

Всё было здорово организовано. Команду встречали так же, как будут встречать сборные на Кубке конфедераций. Прямо к трапу подъезжал автобус, команда вышла и сразу поехала отдыхать. Были небольшие накладки, но это мелочи. Не сказать что Сочи — футбольный город, но в этот день было приятно находиться возле стадиона. Финал прошёл на достойном уровне, но концовку немного смазали. Это тестовый матч, и я думаю, что с этим разберутся. Несколько лет назад на финале в Екатеринбурге «Рубин» – «Динамо» тоже болельщики выбегали на поле. Не всё просчитали правоохранительные органы. А тут они вообще начали прыгать на стюардов, и пришлось заводить в чашу ОМОН.

У нас никаких претензий к Александру Тарханову нет. Команда набрала достаточное количество очков, хорошо себя проявила в весенней части чемпионата, так что он продолжает работать. Дай бог, чтобы у него дальше продолжало получаться», — сказал Иванов в эфире ОТВ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал Александр Тарханов Григорий Иванов
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4 мая 2017, четверг
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