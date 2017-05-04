Суд продлил арест Оганесяну по делу о хищениях на новом стадионе в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну, обвиняемому в мошенничестве при обустройстве стадиона на Крестовском острове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу горсуда.
«Смольнинский районный суд продлил Оганесяну срок содержания под стражей до 8 августа.
Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в ходе допроса в качестве обвиняемого Оганесян отказался от дачи показаний.
По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.