Президент «Реала» выплатит € 40 млн команде в случае победы и в Примере, и в ЛЧ

Президент «Реала» Флорентино Перес установил премиальные в размере € 40 млн, чтобы мотивировать свою команду на победу и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании, сообщает AS. В последний раз такую победу в двух турнирах мадридцы одерживали в сезоне-1957/58.
«Реал» уже заработал в этом сезоне € 32,2 млн в качестве призовых Лиги чемпионов, а в случае победы в турнире клуб получит ещё € 15 млн. Ожидается, что если мадридцы одновременно выиграют Примеру и Лигу чемпионов, то в качестве премиальных € 36 млн будут распределены между 24 игроками первой команды (по € 1,5 млн каждому), € 2 млн получит главный тренер Зинедин Зидан, а ещё € 2 млн будут поделены между тренерским штабом, 11 игроками академии в заявке на Лигу чемпионов в «списке Б» и другим персоналом клуба.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на своём поле разгромил «Атлетико» со счётом 3:0, а в турнирной таблице чемпионата Испании мадридцы делят первое место с «Барселоной» (по 81 очку), имея матч в запасе.