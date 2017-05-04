Бутенко: арбитр физически не мог услышать, что там говорил Фернандеш

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко прокомментировал решение арбитра финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2) Алексея Николаева не наказывать полузащитника «железнодорожников» Мануэла Фернандеша, который своими словами якобы спровоцировал потасовку на поле в конце встречи. В результате драки с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан.
«Мы ведь до сих пор не знаем, что Зидан сказал сопернику в памятном матче. Человек не выдержал и поэтому проявил такой акт. В этом эпизоде можно что угодно говорить об игроке „Локомотива“. Возможно, мы никогда не узнаем, что он там сказал. Я абсолютно согласен с тем, что ему не было вынесено предупреждение. В правилах нет определения, что игрока нужно наказывать за провокацию словами. Арбитр физически не мог услышать, что там говорил Фернандеш», — заявил Бутенко в эфире программы «Свисток».