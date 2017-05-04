Бутенко: меньше всего на пенальти похож момент в штрафной «Оренбурга»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал опубликованную «Оренбургом» подборку трёх эпизодов в матчах, которые обслуживал Сергей Карасёв. После матча 26-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Оренбург» (1:1) главный тренер гостей Роберт Евдокимов заявил: «Получили гол с липового пенальти. Обязательно выложим на сайте эпизоды, где этот судья в позапрошлом туре в Томске не поставил пенальти в таких же моментах. Поэтому, наверное, сегодня очень хотел».
«Оправдывать Карасёва не хочется, но третий эпизод на нарушение похож меньше, чем первые два. Игрок в белой форме кладёт руки на плечи. Не знаю, почему там падает футболист „Крыльев“. На мой взгляд, мало оснований назначать 11-метровый удар. Эпизоды, повторюсь, похожи, а на пенальти меньше всего похож момент в штрафной „Оренбурга“, — заявил Бутенко в эфире программы „Свисток“.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».