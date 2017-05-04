Арбитр Николаев: в футболе все должны иметь право на ошибки, тем он и прекрасен

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал заявление «Краснодара» по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ.
«Это эмоции. Мы стараемся делать свою работу нормально, ровно, чтобы вопросов не возникало ни у одного клуба. Ошибки были, есть, будут — это часть процесса. Можем назвать несколько футболистов — не знаю, что с ними нужно сделать за такие ошибки. Можно дерби вспомнить и ошибки „армейцев“. До этого игрок „Локомотива“ принял мяч так, что не забил в пустые ворота. Не знаю, что бы сделали с арбитром за такое.
Все участники такого замечательного процесса, как футбол, должны иметь право на ошибки. Тем футбол и прекрасен. Эмоции понятны, концовка чемпионата, все напряжены. Могу только призвать к взаимному уважению в оставшейся части чемпионата. Мы будем стараться выполнять свою работу на должном уровне", — сказал Николаев в эфире программы «Свисток».