Макманаман: если Гризманн стоит £ 100 млн, то Роналду должен стоить £ 200 млн

Экс-полузащитник «Реала» Стив Макманаман сравнил нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна с лидером атак «сливочных» Криштиану Роналду. Португалец оформил хет-трик в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «матрасниками» (3:0).
«Мы все ожидали, что „Атлетико“ с его атакующей мощью сможет забить „Реалу“. В этом матче сильнейшие игроки работали на максимуме, и это определило исход поединка. Говорят, что Гризманн стоит £ 100 млн (€ 118 млн), но в этот вечер он не показал ровным счётом ничего. Где он был? Мы вообще не видели его на поле. Очень плохая самореклама с его стороны. Если Антуан стоит £ 100 млн, то Роналду должен стоить £ 200 млн (€ 236 млн). Криштиану блестяще реализует моменты, он не прощает соперников. Перед игрой мы сравнивали Ронни и Гризманна, и победитель в этом противостоянии очевиден», — сказал Макманаман в интервью BT Sport.