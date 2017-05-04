Поведение судьи Смирнова рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета

Делегат УЕФА Леонид Калошин рассказал, что поведение арбитра Сергея Смирнова в эпизоде с удалением нападающего «Армавира» Андрея Мязина в матче 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» с командой «Ротор- Волгоград» (2:1) рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС.
На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, главный судья встречи толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В четверг КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев.
«Все материалы по делу о конфликте между Мязиным и арбитром Смирновым будут переданы или уже переданы в дисциплинарную комиссию судейского комитета РФС. Соответственно она и будет принимать решение касаемое поведения судьи в конкретном эпизоде и матче.
Я сейчас ничего не хочу говорить по этому эпизоду. У нас есть специальный комитет, который должен рассмотреть всё это. Поэтому считаю неэтичным давать какие-либо комментарии. После принятия решения уже можно будет подробно обсудить», — цитирует Калошина «Спорт FM».
Видео данного эпизода можно посмотреть в YouTube.