Данило: поражает, что при всех достижениях Роналду остаётся очень простым парнем

Защитник мадридского «Реала» Данило поделился мнением о партнёре по команде нападающем Криштиану Роналду, рассказав, что португалец является простым в общении человеком.
«Меня поражает в Роналду то, что даже при масштабе всех своих достижений в мировом футболе он продолжает оставаться очень простым парнем. С ним можно спокойно пообщаться. Он много лет жил рядом с Марсело, который является экстравертом, всегда счастливый и часто поёт. Роналду привык, и ему нравится бразильский образ жизни и наш стиль», – цитирует Данило ESPN.com.br.