Шендерюк-Жидков: в будущем вижу, что «Балтика» должна играть в РФПЛ и еврокубках

Председатель совета директоров «Балтики», заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что в случае вылета команды во второй дивизион будет поставлена задача вернуться в Футбольную национальную лигу.
«Мы прекрасно понимаем, что наша команда может оказаться во втором дивизионе. Слишком много было упущено осенью. Но в любом случае правительство региона не оставит родной клуб. Вылетим, значит, сразу поставим задачу – вернуться в ФНЛ. И ресурсы для этого есть. А в будущем я вижу, что «Балтика» должна играть в Премьер-Лиге и в еврокубках. Лично мне до сих пор памятны её матчи в Кубке Интертото – на стадионе тогда была замечательная атмосфера.
Мы благодарны за проделанную работу нынешней команде менеджеров во главе с Тимуром Константиновичем Лепсая. И спасибо им, что они вообще приняли решение в, казалось бы, безысходной ситуации попытаться спасти «Балтику». Что касается перспектив, то учредители клуба, однозначно, будут уговаривать главного тренера Игоря Геннадьевича Черевченко и команду менеджеров продолжить работу в «Балтике», — заявил Шендерюк-Жидков, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.
«Балтика» располагается на предпоследней, 19-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги за четыре тура до окончания первенства.