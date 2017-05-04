Венгер: «Арсенал» серьёзно отнесётся к ЛЕ, если не попадёт в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что клуб серьёзно отнесётся к Лиге Европы, если не сможет попасть по итогам текущего сезона в Лигу чемпионов.
«Будет ли «Арсенал» серьёзно относиться к Лиге Европы, если по итогам нынешнего сезона не попадёт в Лигу чемпионов? Я серьёзно отношусь ко всем турнирам. Единственное исключение — это Кубок лиги, в котором я в последние годы давал шансы молодым футболистам. В Лиге Европы было сделано многое для того, чтобы к турниру начали относиться серьёзно. Раньше большинство топ-клубов выставляли там не самые сильные составы», — цитирует Венгера Mirror.
«Арсенал» (33 матча) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая на шесть очков от «Манчестер Сити» (34), который находится на четвёртой строчке, позволяющей выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.