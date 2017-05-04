Защитник «Баварии» Рафинья может продолжить карьеру в АПЛ

31-летний защитник «Баварии» Рафинья в интервью FourFourTwo рассказал, что у него есть предложения от клубов английской Премьер-лиги. Действующий контракт бразильца с мюнхенским клубом истекает в 2018 году, но Германию он может покинуть уже этим летом.
«Мне не нравится говорить о предложениях — для этого у меня есть менеджеры. Но эти предложения реальны. У меня есть несколько предложений от клубов Премьер-лиги. Я бы предпочёл не говорить, что это за клубы, это конфиденциально.
Я играю в «Баварии» — одном из величайших клубов Европы. Я очень счастлив здесь, но также рад знать, что есть другие клубы, заинтересованные моей работой.
Я всегда слежу за матчами в АПЛ. Очень интересно смотреть турнир, в котором шесть-семь могут бороться за титул. Это, вероятно, лучшая лига в мире", — заявил Рафинья.
В нынешнем сезоне защитник сыграл в 18 матчах (девять в стартовом составе) немецкого чемпионата.