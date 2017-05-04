Романцев: возможно, Промес не был бы лишним в моём «Спартаке»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых предположил, что полузащитник красно-белых Квинси Промес не был бы лишним в «романцевском» «Спартаке» при сильнейшем составе, а также поделился мнением о лидерстве московской команды в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Я ещё до начала сезона сказал, что «Спартак» будет чемпионом. Хотя за предыдущие 16 лет таких прогнозов не давал ни разу. После поражения в Санкт-Петербурге меня ещё раз спросили: «Не отказываетесь от своих слов?» Я ответил, что нет. У «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся. Болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» — чемпион!» 16 лет не кричали.
Есть ли основания полагать, что этот «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго? Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: «Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать». И это правда. Следующий год для «Спартака» будет тяжёлым.
Кто из этих ребят точно не был бы лишним в моём «Спартаке»? При сильнейшем составе – возможно, Промес. И то – только на месте крайнего хава. После того как в Испанию уехал Карпин, у меня справа всегда были проблемы», — сказал Романцев.