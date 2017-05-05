Альварес: «Сельта» будет сражаться, в футболе нет ничего невозможного

Голкипер «Сельты» Серхио Альварес прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«Мы проиграли сегодня, но уже завтра должны поднять головы. В ответном матче мы будем бороться, как и на предыдущих стадиях.
Мы знаем, что будет трудно, но это футбол, и здесь нет ничего невозможного. Мы должны показать в ответном матче, что являемся смелой командой, и не будем сдаваться до конца.
Мы будем сражаться и постараемся добиться чего-то исторического", — цитирует Альвареса Marca.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.