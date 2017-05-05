Погба признан лучшим игроком матча «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» признан полузащитник манкунианцев Поль Погба, сообщает официальный сайт УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в Испании с минимальным счётом. Автором единственного гола стал Маркус Рашфорд, который нанёс точный удар со штрафного.
Что касается Погба, то французский хавбек провёл на поле весь матч и на 85-й минуте получил жёлтую карточку.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» состоится на «Олд Траффорд» 11 мая.