А. Эррера: «Манчестер Юнайтед» нельзя почивать на лаврах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал итоги первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:0).
«Сельта» — хорошая команда, но мы показали качественный футбол. Отнесёмся с уважением к сопернику в ответной встрече. Нельзя почивать на лаврах. В «Сельте» играют хорошие, креативные футболисты. Мы можем быть довольны результатом. Сейчас наша команда в хорошем положении, но, повторюсь, «Сельта» заслуживает уважения. У нас более напряжённый график, и мы, в отличие от соперника, не имеем возможности передохнуть», — приводит слова Эрреры L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.