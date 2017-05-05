Бериццо: не путайте счёт первого матча с «МЮ» с результатом противостояния

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«В первой половине встречи некоторые потери мяча могли дорого нам стоить. Во втором тайме игра выравнялась. Встреча получилась очень упорной. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, как мы это делали раньше. Это такой же результат, который был после первого матча с «Шахтёром» в 1/16 финала. Не путайте счёт сегодняшнего матча с результатом, который будет в нашем противостоянии после ответной игры на «Олд Траффорд». Наша задача заключается в том, чтобы всегда побеждать», — цитирует Бериццо AS.