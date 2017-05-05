Блинд: я — амстердамец и очень горжусь победой «Аякса» над «Лионом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд поделился впечатлениями от победы «МЮ» над «Сельтой» в выездном матче полуфинала Лиги Европы (1:0), а также прокомментировал успех «Аякса» в другом полуфинальном поединке — против «Лиона» (4:1).
«Победа «Аякса» над «Лионом» — фантастический результат. Радостно за их игру, атмосфера на стадионе была потрясающей. Я — амстердамец и очень горжусь «Аяксом». Было бы здорово сыграть с ними в финале.
Что касается нашей игры, победа 1:0 в гостях – это отлично. Мы сделали шаг в направлении финала, но рано полагать, что дело сделано. Нужно оставаться сосредоточенными", — приводит слова Блинда Telesport.
Дейли Блинд выступал за «Аякс» в 2009-2014 годах (с перерывами на аренду в «Гронинген»), провёл за клуб 143 матча, в которых забил три гола и отдал 8 результативных передач.