Черчесов: братья Березуцкие не смогут сыграть на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитники Алексей и Василий Березуцкие точно пропустят Кубок конфедераций — 2017.
«После осеннего решения Василия мы дали братьям спокойно провести всё время на сборах с клубом. По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовём 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной.
Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко, а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут. Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит.
У нас травмированы два вратаря, которые осенью постоянно привлекались в сборную: Джанаев и Крицюк. Уже можно смело сказать, что в Кубке конфедераций они участвовать не смогут. Дзюба? Со спортивным характером проблем у него нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в «Спартаке» в основном составе играл. И желание играть в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остаётся только понять, насколько он будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и медицина, и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим сборной здоровым и подготовленным", — сказал Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».