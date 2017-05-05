Венгер: Озил не играет агрессивно, но это не значит, что он не выкладывается

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру своего полузащитника Месута Озила в недавних матчах, в том числе в поединке 35-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2).
«Я вижу, что он очень старается. Он, как и вся команда, некоторое время был не в лучшей физической форме. Но мы серьёзно выложились в Кубке Англии с „Манчестер Сити“, затем в АПЛ — с „Лестером“ и к игре с „Тоттенхэмом“ просто не успели восстановиться, и Озил в том числе.
Так всегда: главные игроки получают львиную долю критики, а его игровой стиль к тому же и наименее агрессивен. Но это не значит, что он не выкладывается. На мой взгляд, он старался, но, как и вся команда, был немного не в тонусе.
В идеале хочется, чтобы все твои игроки были готовы «на все сто» в каждом матче, но мы же все люди, и приходится принять, что у нас у всех бывают подъёмы и спады», — приводит слова Венгера Goal.