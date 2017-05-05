Юрист Месси: мы отлично проделали свою работу, а о результатах апелляции — позже

Юрист нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Хуан де Диос Креспо заявил, что апелляция к ФИФА по поводу отмены дисквалификации футболиста состоялась и команда юристов Месси довольна проделанной работой. Однако результаты апелляции Креспо комментировать отказался.
«Я думаю, мы отлично проделали свою работу. ФИФА попросила нас не распространяться на эту тему в прессе. Когда они объявят своё решение, я смогу рассказать больше.
Наш оптимизм проистекает из ощущения качественно выполненной задачи. Большего я не могу раскрывать. Не могу также уточнить, связывался ли Месси с ФИФА с помощью видеоконференции», — приводит слова юриста Goal.
Форвард «альбиселесте» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече с чилийской командой. Месси утверждает, что он не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.
Marca сообщила, что футболист решил не давать объяснений ФИФА — ни лично, ни с помощью видеоконференции.