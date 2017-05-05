Аспас: «Сельта» проигрывала дома «Шахтёру», но прошла дальше в Лиге Европы

Нападающий «Сельты» Яго Аспас подвёл итоги полуфинального матча Лиги Европы, в котором его команда дома уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1.
«Это разочарование. У нас были шансы, чтобы выйти вперёд, но мы бросили играть. Мы уже проигрывали дома «Шахтёру», и у нас есть ещё надежда. Мы будем сражаться на «Олд Траффорд».
Мы знали стиль игры «МЮ». Они грузили на Феллайни и старались выигрывать подборы. Их попытки оказались успешными, и это нам дорого обошлось. Сегодня мы разочарованы, но завтра продолжим двигаться вперёд с высоко поднятой головой.
Думаю, что «Шахтёр» перед ответной игрой тоже был фаворитом, как и «МЮ» теперь. Но в полуфинале играем именно мы, а не «Шахтёр», — приводит слова Аспаса Marca.