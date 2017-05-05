Билич: может быть, «Тоттенхэму» повезло, а может быть, у него отличные скауты

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич заявил, что ставит в пример работу скаутов «Тоттенхэм Хотспур» и считает, что «Спёрс» выбрали оптимальную модель развития, имея ограниченные финансы.
«Мы не можем оглядываться на «Манчестер Сити», или «Челси», или «МЮ». Мы не можем смотреть европейский футбол каждую неделю и говорить: да, мы хотим купить того-то и того-то. Нам приходится иметь в виду ограниченный бюджет.
«Спёрс» продемонстрировали — может, им повезло, а может, у них отличные скауты, — что есть способ успешно строить клуб по-другому — так, как это делают они. «Тоттенхэм» покупает отличных игроков, и там сложилась по-настоящему классная команда», — приводит слова Билича Sky Sports.
Матч 36-го тура АПЛ, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», состоится сегодня, 5 мая, начало — в 22:00 мск.