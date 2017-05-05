«Манчестер Юнайтед» впервые за 9 лет обыграл испанский клуб в плей-офф еврокубка

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в первом полуфинальном поединке Лиги Европы и, таким образом, впервые за 9 лет обыграл испанский клуб на стадии плей-офф еврокубка.
Свою предыдущую победу над командой из Испании «МЮ» одержал в 2008 году, когда в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счётом 1:0 (гол на 14-й минуте забил Пол Скоулз). «Манчестер Юнайтед» вышел в финал того розыгрыша ЛЧ, где в серии пенальти одолел «Челси».
С тех пор «красные дьяволы» 6 раз встречались с испанскими клубами на стадии плей-офф еврокубков и проиграли 5 матчей, а однажды сыграли вничью.