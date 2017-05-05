Арестованы 10 фанатов «Бастии», устроившие беспорядки на матче с «Лионом»

Десять болельщиков «Бастии», участвовавшие в беспорядках на матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лионом», помещены под судебный надзор и 15 мая предстанут перед судом, сообщает AFP.
Матч не был доигран из-за потасовки между фанатами «Бастии» и игроками «Лиона». Во время ухода футболистов в подтрибунное помещение ультрас хозяев попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона. После этого инцидента делегат матча принял решение отменить встречу.
Дисциплинарный комитет Франции присудил «Бастии» техническое поражение. Кроме того, клуб наказан тремя домашними матчами без зрителей и на нейтральном поле.