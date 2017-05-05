Венгер: в прошлом году я был дома у Мбаппе и пытался переманить его в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как прошлом году он пытался уговорить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе перейти в стан «канониров».
«Спросите Килиана, он расскажет, как в прошлом году я был у него дома и пытался сманить его в «Арсенал». У него тогда заканчивался контракт, но «Монако» удалось сохранить его. Однако мы были очень и очень близки к успеху. Я могу понять его решение — в „Монако“ он рос и в итоге решил остаться.
Есть ли у нас ещё шансы подписать Мбаппе? Не знаю, всё зависит от него. Теперь он может перейти куда захочет — в «Реал», в «Барселону», «Арсенал» или «МЮ», — приводит слова Венгера ESPN FC.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Монако» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.