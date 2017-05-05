Куман: «Эвертон» окажет всю необходимую поддержку Леннону

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал известия о том, что полузащитник «ирисок» Аарон Леннон попал в больницу с подозрением на психические отклонения.
«Как вы знаете, у Аарона проявились признаки болезни, вызванной стрессом. Мы постараемся оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы он вернулся к игре как можно раньше.
Мы держим связь с ним и его семьей и лучше, если все детали будут сохранены между нами. Мы хотим, чтобы он вновь заиграл, но главное для него сейчас — вернуться к тому, каким он был. Жизнь и здоровье важнее, чем футбол.
Медиа изменились за последние 20 лет и стали оказывать гораздо больше давления. Больше футбола, больше игр, международных соревнований — всё это тяжело для игроков. И если мы замечаем какие-то проблемы, то специальные люди в нашем клубе занимаются их решением", — приводит слова Кумана Indian Express.
Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения. Sky Sports сообщал, что 30-летний футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали Eccles Old Road. Англичанину предстоит пройти лечение из-за болезни, вызванной стрессом.