Мората: задолжал «Реалу» и болельщикам победу в ЛЧ так же, как лишил их её

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассказал, как трудно ему было два года назад играть в полуфинале Лиги чемпионов против «сливочных». Мората тогда защищал цвета туринского «Ювентуса». В первом матче он забил гол, способствовав победе своей команды (2:1). Во второй игре на выезде он вновь отличился голом, а встреча завершилась ничьей (1:1).
«Когда стали известны результаты жеребьёвки, меня всего перевернуло. Я не хотел получить «Реал» в соперники. Говорил себе, что надо сконцентрироваться, что я теперь не играю за «Реал». Но заплатил бы за то, чтобы не играть с ними. Я задолжал «Реалу» и болельщикам победу в Лиге чемпионов так же, как лишил их её», — сказал Мората в интервью телеканалу «Королевского клуба».