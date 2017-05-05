Игрок «РБ Лейпциг» Кейта: сейчас не думаю о смене клубной прописки

В услугах полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта заинтересован не один ведущий клуб Европы. Сам футболист относится к этому спокойно и не забивает себе голову мыслями о возможности перехода в другой клуб.
«Я чувствую себя в «Лейпциге» отлично и сейчас не думаю о смене клубной прописки. В Бундеслиге нам предстоят три матча, и я концентрируюсь на них. А остальными вопросами занимается мой агент. В надлежащее время обсужу вопрос со своей семьёй», — приводит слова Кейта Bild.
Действующий контракт Кейта с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.