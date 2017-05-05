Озил: я недостаточно бегаю? Посмотрите на мою статистику в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил критикам, которые утверждают, что у него низкий уровень самоотдачи и недостаточно агрессивный стиль игры.
«Кому-то я нравлюсь, а кому-то нет. Кто-то наблюдает за мной на поле и думает, что мне всё безразлично. Но это я, у меня такой язык тела, и слишком поздно менять и его, и мой стиль игры.
От меня всегда ждали многого, так как я игрок, который может решить исход матчей. К этому приходится привыкать. Всегда найдутся критики, и всегда кто-то будет хвалить. Но что имеет значение по-настоящему — это слова тренера, я это много раз говорил.
Не могу понять, когда люди говорят: «Смотри, он не прессингует», или: «Он недостаточно бегает». Посмотрите на мою статистику и вы увидите, что я бегаю достаточно и показываю хороший уровень самоотдачи", — приводит слова Озила Goal.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 38 матчей за «Арсенал», в которых забил 11 мячей и отдал 11 результативных передач.