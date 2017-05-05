«Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» нацелились на форварда «Аякса» Траоре

Дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в услугах нападающего амстердамского «Аякса» Бертранда Траоре, передаёт Fußball Transfers.
Информацию об этом подтвердил брат и агент футболиста Давид Траоре. Однако игроком интересуются не только немецкие клубы, в своих рядах его хотели бы видеть также «Монако», «Лион», «Сток Сити», «Эвертон» и «Валенсия».
Трансферный лист Траоре принадлежит лондонскому «Челси», а цвета голландского гранда он защищает на правах аренды. Возвращение в «Челси», с которым он связан соглашением до 2019 года, маловероятно, так как Траоре стремится к стабильной игровой практике.