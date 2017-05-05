Почеттино: в ближайшие годы «Тоттенхэм» станет одним из лучших клубов мира

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что в ближайшем будущем «Спёрс» обретут статус топ-клуба и им будет проще вести трансферную политику.
«Мы хотим вывести клуб на высший уровень в ближайшие несколько лет — и тогда все слухи об уходе наших лучших игроков должны прекратиться. Если сравнить „Тоттенхэм“ с „Манчестер Юнайтед“ — вокруг футболистов „МЮ“ не кружит столько слухов.
У нас есть гордость, и президент клуба пытается создать большой клуб — для нас и болельщиков. В течение ближайших нескольких лет он намерен вывести его на новый уровень. И тогда — с новыми игроками, с новым стадионом и сооружениями — мы станем одной из лучших команд мира", — приводит слова Почеттино Belfast Telegraph.