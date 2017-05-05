Креспо: если Киммих и Саншеш будут слушаться Анчелотти, то это лучшее для них

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо уверен, что у полузащитников мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша и Джошуа Киммиха отличные перспективы под руководством такого специалиста, как Карло Анчелотти. Сам Креспо работал с итальянским специалистом, когда выступал за «Парму».
«Если обратиться к моей карьере, то Анчелотти был для меня отцом. Я перешёл в «Парму» в 21 год, а Анчелотти научил меня не только футболу, но и жизни. Он научил меня выкладываться на тренировках максимально, а в игре проявлять терпение. Если Киммих и Саншеш будут слушаться Анчелотти, то это лучшее, что может произойти для них», — цитирует Креспо Bild.