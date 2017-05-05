Романцев: всё ещё от Карпина пошло, они потихонечку собирали этот «Спартак»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых поделился мнением о вкладе тренеров в нынешний успех красно-белых. После 26 туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
«Что дал команде Каррера? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать этого тренера, присутствовать у него на тренировках. Я же с ним не знаком. Скажу одно: команда была собрана ещё до чемпионата. Но, конечно, его вклад есть, раз «Спартак» на первом месте. По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача.
Насколько велик вклад в этот успех штаба Дмитрия Аленичева? На мой взгляд, он значительный. Всё ещё от Карпина пошло. Они потихонечку собирали эту команду. Я почему ещё перед сезоном сказал, что «Спартак» будет чемпионом? Потому что видел: команду собирают по крупицам. Руководство повело себя правильно. Оно точечно подбирало игроков, отказалось от шараханий из стороны в сторону».