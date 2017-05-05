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Куман: Месси не только лучший футболист в истории мирового футбола

5 мая 2017, пятница. 08:04. Футбол

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий ныне «Эвертон», не сомневается в том, кто является лучшим футболистом мира всех времён. Голландский специалист назвал нападающего каталонского клуба и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я испытываю глубокое восхищение перед Лео. Месси не только лучший футболист в истории мирового футбола. Пройдёт 10, 20 лет, и не появится другой такой игрок. Я видел многих звёзд и играл с ними, но никто не был так силён, как Месси. Когда же он повесит бутсы на гвоздь, то тренеру «Барселоны» будет очень сложно заменить его. Он должен будет найти решения посредством всей команды», — цитирует Кумана испанское интернет-издание Sport.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси Рональд Куман
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