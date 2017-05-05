«Ливерпуль» планирует увеличение вместимости «Энфилда»

«Ливерпуль» начал подготовку к расширению своего домашнего стадиона «Энфилд», сообщает The Telegraph.
Клуб планирует увеличить вместимость трибуны «Энфилд Роуд», на данный момент имеющей 9 тыс. мест и включающей гостевой сектор. У мерсисайдцев уже имеется разрешение на строительство, которое действует до августа 2019 года. «Ливерпуль» разрабатывает дизайн улучшений трибуны и планирует финансовые затраты.
В этом сезоне клуб открыл новую «Главную трибуну», сооружение которой обошлось в £ 114 млн. Вместимость «Энфилда» составляет 60 тыс. зрителей.