Экс-игрок «Баварии»: не исключаю, что Ибрагимович будет интересен «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Олаф Тон считает, что команде не помешал бы нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Тона не смущает, что шведский форвард недавно получил тяжёлую травму колена, из-за чего многие полагали, что его профессиональная карьера закончилась.
«Несмотря на серьёзную травму, Ибрагимович может играть там, где сам захочет. Он вернётся, у него особенные гены. У него есть предпосылки для того, чтобы проявлять волю и желание. Всё свидетельствует в пользу того, что он вернётся в строй. Я не исключаю, что Ибрагимович будет интересен «Баварии». Нужно просто оценить, насколько тяжела травма», — цитирует Тона интернет-издание Sport1.