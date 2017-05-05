Будковский и Кацаев, вероятно, не помогут «Анжи» в матче с «Локомотивом»

Футболисты «Анжи» приступили к тренировкам в рамках подготовки к домашней игре 27-го тура РФПЛ с «Локомотивом». После игры с «Краснодаром» (0:0) махачкалинцы получили два выходных дня.
Как сообщает пресс-служба махачкалинского клуба, к получившему травму в игре с «Краснодаром» Филиппу Будковскому в лазарет добавился Адлан Кацаев, у которого диагностировали воспаление связок коленного сустава. Оба игрока не принимали участия в вечерней тренировке, и вполне вероятно, что они не смогут сыграть в предстоящем матче.
Встреча «Анжи» — «Локомотив» состоится 8 мая.