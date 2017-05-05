12-летние футболисты академии казанского «Рубина» впервые посетили «Казань Арену», где записали видеоприглашения для футбольных болельщиков на разных языках.
Вчера в Казани завершился первый из отборочных турниров всероссийского этапа Детского кубка чемпионов Лукойл. Помимо хозяев, без труда завоевавших путёвку на всероссийский финал в Москву, его разыграли юные футболисты из Набережных Челнов, Нижнекамска, Ульяновска и Нижнего Новгорода.
В перерыве между матчами воспитанники «Рубина» отправились на «Казань Арену», где обратились к болельщикам сборных Португалии, Мексики, Германии и Чили, командам которых предстоит сыграть в Казани на Кубке конфедераций — 2017, на их родных языках. Далее подобные акции с участием юных футболистов пройдут на стадионах «Фишт» в Сочи, «Спартак» в Москве и «Крестовский» в Санкт-Петербурге. После чего видеоприглашения будут отправлены в соответствующие национальные футбольные ассоциации.
Помимо Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, отборочные этапы турнира Детского кубка чемпионов Лукойл пройдут также в Перми и Туле, где награждения участников пройдут в перерывах матчей «Амкар» — «Спартак» и «Арсенал» — «Спартак». Всероссийский финал будет разыгран в августе в Москве, а международный финал состоится в сентябре в Софии.
Напомним, что Детский кубок чемпионов Лукойл проводится с 2013 года и объединяет более 30 стран-участниц под лозунгом «Играем против расизма». Основная его миссия – популяризация активной позиции России в профилактике любых форм дискриминации в преддверии чемпионата мира — 2018. Послами проекта в разных странах являются Христо Стоичков, Бранислав Иванович, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Сальваторе Боккетти, Алексей Смертин и другие известные футболисты. Действующим обладателем трофея является португальская «Бенфика».
Воспитанники «Рубина» пригласили болельщиков на Кубок Конфедераций в Казань