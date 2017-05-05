К. Шмейхель: хочу ещё больше поиграть в Лиге чемпионов

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель признался, что хотел бы вновь окунуться в атмосферу Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 «лисы» дебютировали в самом престижном европейском клубном турнире, добравшись до 1/4 финала.
«Вечера Лиги чемпионов особенные. Есть что-то в ночных играх. Вы уезжаете в разные города, это делает турнир уникальным.
Я надеялся, что сыграю в Лиге чемпионов немного раньше в своей карьере. Теперь, после пройденного пути, я ещё больше ценю этот момент и ещё больше хочу играть в Лиге чемпионов», — цитирует Шмейхеля ВВС.
По итогам сезона-2016/17 «Лестер» остался без еврокубков. Ранее прошла информация, что Шмейхель может перейти в «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа.