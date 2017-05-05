«Валенсия» проявляет интерес к Ярмоленко

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Об этом рассказал агент футболиста Александр Панков.
«Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты «Валенсии» были не только на игре Хорватия — Украина, они также посещали украинское дерби „Динамо“ — „Шахтер“. Просто так скауты «Валенсии» не приезжают посмотреть дерби. Это серьёзный клуб», — цитирует Панкова Footboom.
В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Украины 23 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять передач.