«Бавария» инвестирует в реконструкцию своего стадиона около € 10 млн

Мюнхенская «Бавария» летом начнёт работы по реконструкции и модернизации своего стадиона «Альянц-Арена». Об этом сообщил менеджер стадиона Юрген Мут.
«Летом мы планируем осуществить работы в течение 10 недель и потратим на это около € 10 млн. В Европе есть всего несколько городов и стадионов, отвечающих всем требованиям для проведения финальных матчей Лиги чемпионов. Поэтому я уверен, что в ближайшие 10 лет «Альянц-Арена» вновь станет местом проведения такого матча», — цитирует Рута официальный сайт немецкого гранда.
На стадионе, в частности, будут действовать новые видеостены, будет улучшено качество прожекторов. Кроме того, будет установлен навес для стадиона и будет действовать площадь перед ареной.