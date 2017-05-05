А. Кержаков: после школы-интерната очень легко адаптируюсь в новых коллективах

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, в каких трудных условия он учился в детстве и как ему это помогло в будущем в спортивной карьере. Кержаков с 11 лет занимался в школе-интернате для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
«Первое время, конечно, было сложно, но потом я привык. Ко всему же привыкаешь… В интернате жили ребята, у которых семьи чаще всего были несчастливые, неблагополучные. Пацаны моего возраста могли и покурить, и выпить. Мы жили по восемь человек в комнате. Приезжали в понедельник в интернат, а в субботу разъезжались по домам — в выходные можно было наконец помыться. Ванных комнат вообще не было, как и горячей воды. А в комнатах стоял такой холод, что мы спали в одежде.
Это был единственный способ жить в Питере и тренироваться. Я прожил в этом интернате три месяца, потом мама с папой забрали меня домой. А на следующий год смогли устроить уже в спортивный интернат. Правда, там все ребята были старше меня на четыре года и среди них ни одного футболиста, так что общих точек соприкосновения было мало. Но приняли меня хорошо.
Пройдя такую школу, очень легко адаптируюсь в новых коллективах. Знаете, некоторые не могут спать в гостиницах, в гостях, в поездах, жалуются на неудобные постели. Я же спокойно засыпаю везде — на любом непривычном матрасе, под странным одеялом. Даже в самолёте спать научился. У меня есть маска для сна — я всегда ношу её с собой в рюкзаке. В уши наушники, на глаза повязку — и летишь с комфортом", — цитирует форварда еженедельник «Футбол».