Фалькао посоветовал Мбаппе выбрать Испанию в случае ухода

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал возможный уход партнёра по линии атаки Килиана Мбаппе. В прессе прошла информация, что футболист согласился на переход в «Реал».
«Почему бы ему не поехать в Испанию? Но в будущем. Мбаппе очень хороший игрок, молодой и доказывает это в каждой игре. Он всегда старается проявить себя и внести вклад в успех команды», — цитирует Фалькао Daily Express.
Контракт 18-летнего нападающего с «Монако» действует до лета 2019 года. В услугах француза также заинтересован «Манчестер Юнайтед», предложивший ранее за игрока € 85 млн, но монегаски оценивают Мбаппе в € 120 млн.