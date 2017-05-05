Сотрудники Российского футбольного союза, Российской футбольной Премьер-Лиги и ветераны возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в преддверии Дня Победы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
На возложении присутствовали вице-президент РФС Никита Симонян, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, президент московской федерации футбола Сергей Анохин и другие.
Кроме того, почтить память воинов придут вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Зоя Бубукина, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Галина Исаева и другие.
Сотрудники РФС, РФПЛ и ветераны возложили цветы на могилу Неизвестного солдата
Фото: Полина Куимова