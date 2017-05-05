Мюллер: никакой борьбы за капитанскую повязку у «Баварии» не будет

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что его не беспокоит вопрос о том, кто станет капитаном команды в следующем сезоне. Нынешний капитан немецкого гранда Филипп Лам по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Никакой борьбы за капитанскую повязку у «Баварии» не будет. Я не знаю, примет ли решение на этот счёт главный тренер или же это сделает команда», — приводит слова Мюллера tz.
Кроме того, футболист сборной Германии выразил уверенность, что команда сохранит своё лицо и будет радовать болельщиков игрой после ухода таких игроков, как Лам и полузащитник Хаби Алонсо. Последний также завершает свою карьеру.