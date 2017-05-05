Удалённые в финале Кубка России игроки приглашены на заседание КДК

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на очередном заседании рассмотрит удаление четверых футболистов в финале Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2). При этом высказывания нападающего екатеринбуржцев Романа Павлюченко в адрес форварда «железнодорожников» Ари рассматриваться не будут. Об этом рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц
«На заседании КДК по финалу Кубку России будет рассмотрено удаление четверых игроков. Все они приглашены на КДК. Также приглашены представители клубов, судья Николаев и комиссар матча Куликов. Далее мы рассмотрим выбегание болельщиков на поле и использование пиротехники.
Высказывания Романа Павлюченко рассмотрены не будут. По всей вероятности, это юрисдикция комитета по этике», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
На шестой компенсированной к основному времени матча минуте арбитр Алексей Николаев удалил с поля Артёма Фидлера, Джефферсона Фарфана, Эдгарда Манучаряна и Ари.