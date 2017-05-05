Лунёв: у «Зенита» есть ещё теоретические шансы на чемпионство

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» и оценил силу соперника. Встреча состоится 7 мая на стадионе «Крестовский». «Зенит» в таблице Премьер-Лиги отстаёт от лидирующего «Спартака» на восемь очков.
«Крепкая команда, идёт в лидерах. Разбирали игру, когда играли в Грозном. Посмотрели, как играет „Терек“ — ничего такого, готовимся. Последние игры выиграли — надо продолжать в том же духе. Нужно решать поставленные задачи. Есть ещё теоретические шансы на чемпионство. В любом случае нужно попадать в Лигу чемпионов.
Приятно, что признан игроком месяца. Хотя награду ещё не получил (Смеётся). Но мне это непринципиально. Главное хорошо делать свою работу. Надеюсь, в дальнейшем так и будет", — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.