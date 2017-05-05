«Зенит» готовится к матчу с «Тереком» без Кокорина

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком». Утром 5 мая на тренировочной базе «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Нападающий Александр Кокорин, пропустивший последние матчи чемпионата России с «Оренбургом» (1:0) и «Томью» (2:0), на сегодняшней тренировке вновь отсутствовал. Напомним, что футболист получил травму в домашнем матче 24-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0).
Матч «Зенит» — «Терек» состоится 7 мая. Начало — 19:00 мск.